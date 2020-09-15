Армия Белоруссия направила военных на учения «Кавказ-2020» Андрей Аркадьев Маневры пройдут с 21 по 26 сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Белорусские военные прибыли на полигон Капустин Яр под Астраханью, где примут участие в стратегических учениях «Кавказ-2020», сообщает Минобороны РФ. Вместе с подразделениями российской армии они отработают организацию обороны, отражение воздушных ударов и переход в наступление. Всего с белорусской стороны задействуют около 350 человек, свыше трех десятков танков и БМП, а также шесть самоходных арт-установок «Гвоздика». Масштабные маневры стартуют 21 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует