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В Москве подвели итоги конкурса «Юнармия в кадре»

Алексей Баранов
16:49 15.09.2020
Отбор самых творческих и креативных участников продолжался около двух недель, за это время жюри ознакомилось с десятками работ.
В Москве подвели итоги конкурса «Юнармия в кадре»
© Фото: «Юнармия»

В Москве состоялось награждение победителей конкурса «Юнармия в кадре», который прошел в рамках «Юнармейских игр». Победителей выбирали в двух номинациях: работа в кадре и репортаж. Участвовать в конкурсе разрешалось как командой, так и одному. Главное требование организаторов - работы должны быть посвящены конкурсам АрМИ-2020.

«В “Юнармии” в профессиональном ключе работает Школа юных корреспондентов, где участники движения познают азы журналистики. “Юнармия в кадре” - это возможность для тех, кто чувствует в себе силы и желание развиваться в данном направлении. Конкурс помог нам разглядеть талантливых ребят, чтобы дать им раскрыться и заявить о себе на всю страну. Благодарим за помощь и поддержку нашего генерального партнера ПАО “Сбербанк”», - рассказал лидер «Юнармии» Герой России летчик-космонавт Роман Романенко.

Самыми активными оказались юнармейцы из Москвы, Московской области и Читы. В столице Забайкальского края проходил один из этапов Армейских международных игр, о чем читинские юнкоры сняли увлекательный сюжет, который и обеспечил им путевку в финал конкурса. Работавший с видео Даниил Медведиков получил специальный приз за «Лучший монтаж».

© «Юнармия»

Победителей и призеров конкурса «Юнармия в кадре» чествовали в Центральном доме «Юнармии», где каждому вручили медаль и специальный подарок. В номинации «Работа в кадре» лучшей стала Виктория Апостолова из Москвы. В категории «Репортаж» в лидеры выбился москвич Дмитрий Селедцов. Его соотечественница Анастасия Ситкина получила Гран-при.

Не оставили без внимания и работу воспитанников Школы юных корреспондентов, активно освещавших «Юнармейские игры» в рамках АрМИ-2020. Владлена Король, Надежда Иванищак, Илья Ежков и Константин Минилбаев сняли серию увлекательных репортажей, позволивших зрителю окунуться в незабываемую атмосферу соревнований.

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