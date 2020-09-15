Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Путин поручил Шойгу сформировать список военных для награждения за строительство медцентров

Андрей Аркадьев
16:22 15.09.2020
Глава государства в режиме телеконференции принял участие в открытии многофункциональных медицинских центров в Псковской области.
Путин поручил Шойгу сформировать список военных для награждения за строительство медцентров
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу сформировать список военнослужащих и гражданского персонала, которые участвовали в строительстве медицинских центров в России, для награждения.

«Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих и гражданского персонала, которые внесли свой существенный вклад в реализацию задач, поставленных в ходе строительства этих объектов и других объектов подобного рода», - заявил глава государства во вторник на церемонии открытия новых медицинских центров в Псковской области.

Шойгу поблагодарил российского лидера и пообещал обязательно это сделать.

Путин оценил высокое качество строительства двух новых медцентров в Псковской области, отметив, что они были возведены в короткие сроки силами Минобороны.

Многофункциональные медцентры в Пскове и Великих Луках рассчитаны на 200 и 100 мест соответственно. Учреждения имеют самое современное оборудование и технику.

До конца сентября завершится и строительство нового медцентра в Тыве. Его оснастят стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.