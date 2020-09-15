Путин поручил Шойгу сформировать список военных для награждения за строительство медцентров

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу сформировать список военнослужащих и гражданского персонала, которые участвовали в строительстве медицинских центров в России, для награждения.

«Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих и гражданского персонала, которые внесли свой существенный вклад в реализацию задач, поставленных в ходе строительства этих объектов и других объектов подобного рода», - заявил глава государства во вторник на церемонии открытия новых медицинских центров в Псковской области.

Шойгу поблагодарил российского лидера и пообещал обязательно это сделать.

Путин оценил высокое качество строительства двух новых медцентров в Псковской области, отметив, что они были возведены в короткие сроки силами Минобороны.

Многофункциональные медцентры в Пскове и Великих Луках рассчитаны на 200 и 100 мест соответственно. Учреждения имеют самое современное оборудование и технику.

До конца сентября завершится и строительство нового медцентра в Тыве. Его оснастят стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований.