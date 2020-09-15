Армия Кубок победителя по World of Tanks разыграли на «Юнармейских играх» Алексей Баранов За победу в World of Tanks боролись четыре команды из Москвы и Московской области. © Фото: «Юнармия» Воспитанники «Юнармии» в рамках «Юнармейских игр» приняли участие в кибертурнире, прошедшем на площадке уникального игрового комплекса «Киберпатриот». Кубок победителя достался команде военно-спортивного патриотического клуба Центрального клуба служебного собаководства ДОССАФ России «Армата», серебро - у сборной «Т-34», бронзу присудили команде «Лещ». Благодаря поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк» всем участникам кибертурнира вручили памятные призы и подарки. «Онлайн-состязание можно считать своего рода разминкой. Впереди ребят ждет Всероссийский чемпионат по киберспорту “Юнармеец в сети”, который стартует 12 октября и продлится до 15 ноября. Участникам придется выложиться по максимуму, - рассказал лидер «Юнармии» Герой России летчик-космонавт Роман Романенко. Игровой комплекс «Киберпатриот» начал свою работу три года назад и на сегодняшний день является одним из самых популярных мест в парке «Патриот». На площадке игрового кластера проходят турниры по кибердисциплинам и тренировки команд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует