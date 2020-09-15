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Кубок победителя по World of Tanks разыграли на «Юнармейских играх»

Алексей Баранов
15:37 15.09.2020
За победу в World of Tanks боролись четыре команды из Москвы и Московской области.
Кубок победителя по World of Tanks разыграли на «Юнармейских играх»
© Фото: «Юнармия»

Воспитанники «Юнармии» в рамках «Юнармейских игр» приняли участие в кибертурнире, прошедшем на площадке уникального игрового комплекса «Киберпатриот».

Кубок победителя достался команде военно-спортивного патриотического клуба Центрального клуба служебного собаководства ДОССАФ России «Армата», серебро - у сборной «Т-34», бронзу присудили команде «Лещ». Благодаря поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк» всем участникам кибертурнира вручили памятные призы и подарки.

«Онлайн-состязание можно считать своего рода разминкой. Впереди ребят ждет Всероссийский чемпионат по киберспорту “Юнармеец в сети”, который стартует 12 октября и продлится до 15 ноября. Участникам придется выложиться по максимуму, - рассказал лидер «Юнармии» Герой России летчик-космонавт Роман Романенко.

Игровой комплекс «Киберпатриот» начал свою работу три года назад и на сегодняшний день является одним из самых популярных мест в парке «Патриот». На площадке игрового кластера проходят турниры по кибердисциплинам и тренировки команд.

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