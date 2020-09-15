Участники «Юнармейской карусели» высоко оценили интерактивно-выставочную площадку в парке «Патриот»

Центральной площадкой «Юнармии» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх стала «Юнармейская карусель». Юные корреспонденты в своем репортаже рассказали, как проходят конкурсы и эстафеты, а также попросили участников оценить площадку по десятибалльной шкале.

На центральном стенде «Юный корреспондент» юнармейцы работают с телесуфлером и пробуют себя в роли операторов. На площадке «Юнармейской карусели» проходят различные эстафеты, где юные участники движения учатся разбирать и собирать автомат, пользоваться миноискателем, а также проводить сердечно-легочную реанимацию.

На стенде «Краеведения» юнармейцы оттачивают свои знания по географии, собирая из множества деталей карту России. По итогам всех занятий участники «Юнармейской карусели» высоко оценили проводимые мероприятия.

Стенд движения, представляющий собой интерактивный выставочный модуль, - «Юнармейская карусель», открыл лидер «Юнармии» летчик-космонавт Герой России Роман Романенко на форуме «Армия-2020» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк».