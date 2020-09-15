В России подготовили к открытию еще два медцентра, построенные Минобороны
Учреждения рассчитаны на 300 мест и имеют самое современное оборудование и технику.
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Специалисты Минобороны завершили строительство двух новых многофункциональных медцентров в Пскове и Великих Луках.
Учреждения рассчитаны на 300 мест и имеют самое современное оборудование и технику. Принимать пациентов они начнут раньше, чем планировалось изначально, поскольку объекты возвели с опережением графика.
До конца сентября завершится и строительство нового медцентра в Тыве. Его, помимо прочего, оснастят стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований. Кроме того, при проектировании клиники в Кызыле военные инженеры учитывали климатические особенности региона и сейсмическую активность.