Более 41 тысячи мешков с песком уложили военные для укрепления дамбы в ЕАО

Прорыв дамбы у села Ленинское в Еврейской автономной области удалось ликвидировать, но работы продолжаются и сейчас.

Для укрепления сооружения и создания преграды для воды военнослужащие уложили свыше 41 тысячи мешков с песком, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Задействованы около 700 военнослужащих, а также инженерная техника.

«В связи со сложной обстановкой в регионе для оказания помощи в борьбе с паводком на реке Амур привлечена группировка военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономии, численностью около 700 человек, задействовано более 20 единиц техники», - говорится в сообщении.

Военнослужащие наполняют и укладывают мешки вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов. Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы Минобороны и МЧС смогли возвести новую преграду из 25 тысяч мешков с песком.