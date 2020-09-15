Зенитчики поразили более 30 воздушных целей «противника» под Рязанью: впечатляющие кадры

На полигоне Коломенский Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области в ходе тактических учений подразделений противовоздушной обороны (ПВО) соединения, личный состав гвардейского зенитного ракетного полка из подмосковного Наро-Фоминска, выполнил боевые стрельбы по воздушным целям из ПЗРК «Игла» и ЗРК «Стрела-10».

В ходе проведения учений были отработаны вопросы совершенствования тактической подготовки подразделений ПВО, а также осуществлены практические пуски ракет, сообщили в Минобороны РФ.

С получением сигнала подразделения полка на штатной технике (бронетранспортер БТР-ЗД) начали выдвижение на указанный рубеж для дальнейшего развертывания подразделений.

В ходе движения колонны условный противник применил армейскую авиацию. Подразделения ПВО из положения наготове, по команде, применив ПЗРК «Игла» и штатное вооружение ЗРК «Стрела-10», уничтожили воздушного противника.

Всего в тактических учениях были задействованы около 500 военнослужащих и более 30 единиц боевой и специальной техники подразделений ПВО соединения, в ходе которых было уничтожено более 30 воздушных целей условного противника.

Учения проведены во взаимодействии с инженерными подразделениями и подразделениями артиллерии соединения.