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Точно в цель: российские «Грады» провели стрельбы в горах Таджикистана

Андрей Аркадьев
18:37 14.09.2020
Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили скрытый командный пункт и лагерь условной бандгруппы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Реактивные системы залпового огня «Град» провели учебные стрельбы в горах Таджикистана. Огневому поражению целей предшествовала воздушная разведка.

Беспилотники «Орлан-10» обнаружили скрытый командный пункт и лагерь условной бандгруппы, после чего в дело вступили артиллерийские расчеты.

Все ракеты легли в цель. Особое внимание в ходе учений уделили защитным маневрам и сокращению времени на огневой позиции.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопление живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 шт.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

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