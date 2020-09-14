Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом ОАЭ в России
Стороны обсудили вопросы развития российско-эмиратского взаимодействия в области обороны.
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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мухаммедом Аль-Джабером, сообщает российское военное ведомство.
«В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-эмиратского взаимодействия в области обороны», - говорится в сообщении.
Также обсуждались ключевые аспекты складывающейся ситуации в Ближневосточном регионе и в Северной Африке.
Встреча прошла в обстановке взаимопонимания и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия по военной линии.