Путин напомнил о плане совместных с Белоруссией военных мероприятий

В течение года Москва и Минск будут практически ежемесячно проводить совместные мероприятия в военной сфере на территории России и Белоруссии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«В течение года у нас и на территории Белоруссии, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия», - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что Россия и Белоруссия сегодня начали военные учения, которые были запланированы еще в 2019 году.