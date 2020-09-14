Родственникам передали 11 вывезенных из Сирии российских детей
Ранее сообщалось, что при содействии Кузнецовой из Сирии на родину 9 сентября были возвращены 15 российских детей.
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Одиннадцать российских детей, вывезенных из Сирии на прошлой неделе, переданы родственникам. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Еще четверо детей по-прежнему находятся в больнице, но отмечается, что их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
Маленьких россиян удалось эвакуировать из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, где они находились в ужасных условиях. Вернуться на родину дети смогли при содействии Минобороны России.