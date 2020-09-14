Родственникам передали 11 вывезенных из Сирии российских детей

Одиннадцать российских детей, вывезенных из Сирии на прошлой неделе, переданы родственникам. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Еще четверо детей по-прежнему находятся в больнице, но отмечается, что их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Маленьких россиян удалось эвакуировать из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, где они находились в ужасных условиях. Вернуться на родину дети смогли при содействии Минобороны России.