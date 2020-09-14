Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Бруней

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» завершил четырехдневный деловой заход в брунейский порт Муара.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Первого августа отряд кораблей покинул Владивосток и вышел в дальний поход. Цель похода - выполнение ряда задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где предусмотрены различные мероприятия и заходы в иностранные порты.

В Бенгальском заливе отряд кораблей принял участие в двусторонних военно-морские учениях России и Индии под названием «Индра-Нэви-2020». От индийской стороны в маневрах были задействованы фрегаты «Сахьядри» и «Ранвиджай», танкер «Шакти». Корабли отработали совместное тактическое маневрирование, противолодочные учениях, артиллерийскую стрельбу и провели тренировку по связи.