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Андрей Картаполов наградил победителей кинологического конкурса «Юнармейских игр»

Алексей Баранов
12:50 14.09.2020
Соревнования проходили на территории военной части «Красная звезда», где участников ждала специализированная трасса и множество испытаний.
Андрей Картаполов наградил победителей кинологического конкурса «Юнармейских игр»
© Фото: «Юнармия»

В парке «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения победителей «Техно-дог-биатлона», проводимого в рамках АрМИ-2020. Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов лично вручил путевку на престижный конкурс на официальной церемонии награждения победителям. Всего в конкурсе участвовало 4 сборных по 27 человек. 

Заключительный конкурс, включающий преодоление полосы препятствий вместе с четвероногим другом, собрал большое количество зрителей. Претендентов на победу ждала трасса, рассчитанная на опытных участников - вождение квадроцикла или автомобиля, скоростной спуск по натянутому тросу, стрельба из автомата, метание гранаты, развертывание командного пункта.

© «Юнармия»

«Техно-дог-биатлон» один из любимых состязаний юнармейцев, поскольку является универсальным и позволяет участникам испытать себя в разных ипостасях. Соревнования проводятся на специально подготовленной трассе с преодолением различных уровней сложности. Участники могут примерить на себя профессию кинолога, разведчика или связиста. С каждым годом этапы усложняются, а участники ставят все новые и новые рекорды. 

«В стремлениях к победам юнармейское братство поддерживает генеральный партнер ПАО “Сбербанк”», - рассказал начальник Главного штаба Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

С этого года в кинологическую военную спортивно-техническую эстафету включили управление автомобилем Газель 221717, усложнили трассу по водно-моторному слалому и увеличили количество применяемых в соревнованиях собак. Победитель получает путевку на международный кинологический конкурс.

По итогам соревнований, первое место завоевала сборная команда ВСПК ЦКСС ДОСААФ России из Москвы. Поздравляя финалистов, Андрей Картаполов отметил уровень военно-спортивной подготовки юнармейцев и пожелал им новых побед и свершений.

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