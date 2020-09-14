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Создание женского экипажа патрульного катера на ЧФ признали успешным

Андрей Аркадьев
10:58 14.09.2020
Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения.
Создание женского экипажа патрульного катера на ЧФ признали успешным
© Фото: Минобороны России

Эксперимент по созданию женского экипажа патрульного катера на Черноморском флоте завершен и признан успешным, пишет пресс-служба ЧФ.

По информации флота, военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.

Девушки научились готовить катер к выходу в море, управлять им как в районах судоходства, так и на интерактивном тренажере, добавили в пресс-службе.

Во время выхода в море они самостоятельно выполняли все должностные обязанности, обеспечивали техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера.

Четвертого марта в Минобороны сообщили, что первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» прибыл для подготовки в Объединенный учебный центр в Санкт-Петербурге.

В июле пресс-службе ЧФ проинформировали, что экспериментальный женский экипаж на патрульном катере П-834 впервые вышел в Черное море. Девушки готовили катер к противодиверсионной обороне от противника. Личный состав выполнял профилактическое гранатометание ручными гранатами РГД-5. Также они учились покидать терпящее бедствие судно.

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