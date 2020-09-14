Непробиваемый купол защиты: современные комплексы РЭБ применили на учениях в Кузбассе
В маневрах задействовали около двух тысяч военных и 400 единиц техники.
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Специалисты радиоэлектронной борьбы провели в Кузбассе учения, воспользовавшись современными комплексами РЭБ.
Военнослужащим была поставлена задача - прикрыть войска от удара артиллерии условного противника. Была применена новейшая модификация комплекса радиоэлектронного подавления «Ртуть».
Участники маневров установили невидимый купол из радиопомех, чтобы взрыватели срабатывали на подлете и осколки разлетались на безопасном расстоянии.