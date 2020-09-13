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ЦПВС: более восьми тонн продовольствия передано нуждающимся жителям Сирии

Ян Брацкий
22:00 13.09.2020
За все время урегулирования конфликта мирным жителям было передано свыше четырех тысяч тонн гуманитарной помощи.
ЦПВС: более восьми тонн продовольствия передано нуждающимся жителям Сирии
© Фото: МО РФ

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) организовали и провели три гуманитарные акции в населенных пунктах провинции Идлиб. Мирным жителям раздали 1320 продовольственных наборов общим весом 8,3 тонны.

С начала процесса урегулирования, проведено 2535 подобных акций. Общий вес переданного продовольствия составил более четырех тысяч тонн. Продолжается работа, направленная на мирное разрешение вооруженного конфликта, сообщает ЦПВС. 

Кроме того, российские военнослужащие продолжают совместное патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке с турецкими военными. Силами армейской авиации ведется воздушное патрулирование местности.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований сложить оружие и сдаться официальным властям.

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