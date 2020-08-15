Конкурс АрМИ-2020 «Воин мира»

«Воин мира» - состязание военных в виде военно-атлетических этапов, снайперской стрельбы, демонстрации литературно-художественных и танцевальных навыков, а также знаний истории.

Составляют команду четыре участника, причем один из них - женского пола.

На литературно-художественном и танцевальном творческом этапе каждый участник лично исполняет номер в одной из номинаций: песня, танец, игра на музыкальном инструменте, чтение стихотворения (не менее двух страниц) на патриотическую или лирическую тематику). При исполнении вокального произведения участники конкурса исполняют произведения: под собственный аккомпанемент, a capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении фонограммы «минус один» (CD или мини-диск), предоставляемой непосредственно конкурсантом. В произведениях для творческого конкурса рекомендуется следующая тематика: героико-патриотическая, тема службы в вооруженных силах, дружба, войсковое товарищество, любовь к Родине. Выступление в творческом конкурсе – не более 4-х минут.

Военно-спортивный этап «Атлет» включает в себя бег на 100 м, атлетическую подготовку, метание гранаты на дальность, преодоление полосы препятствий, ускоренное передвижение и комплексную военно-спортивную эстафету «Атлет»

Военно-профессиональный этап включает в себя выполнение упражнений с автоматом.

Этап по огневой подготовке «Снайпер» предусматривает соблюдение следующих условий:количество патронов – 18 (15 зачетных и 3 пробных). Патроны снаряжаются в магазины по 5 патронов в каждый. Положение для стрельбы: при первом показе – лежа с руки; при втором показе – с колена; при третьем – стоя. Упражнение выполняется из трех положений для стрельбы, из каждого положения для стрельбы производится по 5 одиночных выстрелов.

Этап на знание истории «Эрудит» проводится в один тур, по результатам которого определяется победитель. Данный этап непосредственно проводится в виде опроса по тестам (каждое государство готовит 2 вопроса по военной истории и 1 вопрос по гуманитарному праву).

Содержание вопросов тестов составляют:

- История Второй мировой войны;

- Международное гуманитарное право.

Участники получают одинаковые формализованные бланки с вопросами и в течение 30 минут письменно отвечают на них. После завершения тестирования члены подкомиссии в течение 50 минут осуществляют проверку тестов и определяют сумму баллов, набранных каждым участником. Баллы начисляются следующим образом:

за правильный ответ – 5 баллов;

за неверный ответ – 0 баллов.

Победители определяются на каждом этапе и конкурсе в целом в двух категориях среди военнослужащих-мужчин и военнослужащих женского пола. Итоговые места участников определяются по наименьшей сумме мест, полученных на каждом его этапе. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме баллов, полученных участниками команд по результатам конкурса.