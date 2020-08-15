Инженеры ЗВО обеспечили маневр войск на учениях в Ленинградской области

Во время комплексного тактико-специального занятия, проведенного в рамках лагерного сбора, инженеры Западного военного округа (ЗВО) отработали ряд учебных моментов по действиям отрядов обеспечения движения в различных условиях боевой обстановки.

Уточняется, что в ходе занятия военные получили практику в ведении инженерной разведки маршрутов движения войск с использованием миноискателей и мино- розыскных собак.

Также была отработана тактика переправ через ручьи, реки, овраги с применением комплектов тяжелых механизированных мостов ТММ-3, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В ходе учебного занятия военные преодолевали естественные и искусственные препятствия в виде завалов, противотанковых рвов, участков минных полей при помощи тяжёлой инженерной техники.

Всего в занятии приняли участие более 150 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.