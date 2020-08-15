Российские военные раздали жителям поселка Хуам в провинции Алеппо более 250 продуктовых наборов

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали жителям недавно освобожденного от террористов населенного пункта Хуам в провинции Алеппо свыше 250 продуктовых наборов. Соответствующее заявление сделал представитель ЦПВС Виталий Морозов.

Грузовик с российской символикой для раздачи продуктов был размещен в центре населенного пункта. Сейчас в Хуам вновь пришла мирная жизнь и в него постоянно возвращаются местные жители, бежавшие в свое время от войны. Продукты для них очень важны, так как многие не имеют средств для существования. Очередь за гуманитарной помощью выстроилась еще задолго до приезда военных РФ.

Руководство населенного пункта заранее составляет списки на получение наборов, в которые включают самых нуждающихся, и призывает людей в очереди не волноваться, поскольку продуктов хватит всем.

«Здесь, в нашем округе проживает более 400 семей, из них выбрали 200, в которых, в первую очередь, есть дети погибших солдат и офицеров сирийской регулярной армии, семьи раненых и самые бедные семьи. Большое спасибо российским военнослужащим за то, что не прекращают эту работу», - заявил глава администрации поселка Дин Аюб.

В пакетах с продуктами: крупы, рыбные консервы, сахар, чай и сгущенное молоко. Набор рассчитан так, что им сможет питаться семья их четырех-пяти человек в течение нескольких дней.

Вооруженные группировки по условиям соглашения о капитуляции были выведены из Алеппо в декабре 2016 года, но под их контролем оставались городские окраины и окрестности, откуда террористы регулярно обстреливали мирные кварталы. В феврале текущего года правительственной армии САР удалось очистить от боевиков окраины города, а также взять под свой контроль важный объект дорожной инфраструктуры - трассу М-5.

Согласно последним данным российского ЦПВС, всего Россией были организованы и проведены 2,5 тысячи гуманитарных и благотворительных акций. В ходе них гражданам Сирии доставили свыше 4,1 тысячи тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости. Помимо этого, медиками Минобороны РФ оказана медицинская помощь более чем 133 тысячам сирийцев.