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Команда из Белоруссии прибыла в Псковское соединение ВДВ для участия в конкурсе «Десантный взвод»

Роман Захаров
06:00 15.08.2020
В части десантников встретили хлебом с солью, а военный оркестр исполнил гимн Белоруссии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ) для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр - 2020», прибыла команда-участница из Белоруссии.

Военнослужащие прибыли самолетом военно-транспортной авиации на аэродром Кресты, расположенный под Псковом. На территории аэродрома специалистами медицинского отряда соединения ВДВ была организована термометрия личного состава, а по прибытии в соединение все участники состязаний прошли первичный медосмотр.

В части десантников встретили хлебом с солью. Военный оркестр соединения исполнил гимн Белоруссии.

С прибывшими военными было проведено занятие по требованиям безопасности. Их также зарегистрировали в качестве участников конкурса.

Ранее в Псков прибыли команды из Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Гвинейской Республики.

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