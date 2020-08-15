Команда из Белоруссии прибыла в Псковское соединение ВДВ для участия в конкурсе «Десантный взвод»

В Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ) для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр - 2020», прибыла команда-участница из Белоруссии.

Военнослужащие прибыли самолетом военно-транспортной авиации на аэродром Кресты, расположенный под Псковом. На территории аэродрома специалистами медицинского отряда соединения ВДВ была организована термометрия личного состава, а по прибытии в соединение все участники состязаний прошли первичный медосмотр.

В части десантников встретили хлебом с солью. Военный оркестр соединения исполнил гимн Белоруссии.

С прибывшими военными было проведено занятие по требованиям безопасности. Их также зарегистрировали в качестве участников конкурса.

Ранее в Псков прибыли команды из Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Гвинейской Республики.