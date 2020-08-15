Медицинские специалисты ВС РФ прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2020

Российская команда по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» прибыла в Узбекистан для участия в Армейских международных играх – 2020 (АрМИ-2020).

В составе команды лучшие медспециалисты из Военно-медицинской академии имени Кирова, 12 Главного управления Министерства обороны РФ, Западного военного округа, а также Северного флота.

Ближайшие три недели команды из России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама продемонстрируют мастерство в военно-спортивных и профессиональных состязаниях.

Испытания пройдут на горном полигоне Фориш в два этапа: «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство» среди мужских и женских команд. Также будет проведен конкурс «Лучший водитель».

Российская сборная перед началом состязаний пройдет медицинский осмотр и инструктажи по требованиям безопасности.

Церемония открытия международных соревнований конкурса «Военно-медицинская эстафета - 2020» состоится 24 августа.

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом «Армия» и закончатся 5 сентября. В текущем году в рамках АрМИ планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств. В итоге шесть конкурсов пройдут в Армении, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане, еще 24 - в России.

Ранее сообщалось, что подразделения армии КНР прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020.