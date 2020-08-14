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Розыск автомобилей и уничтожение террористов: в Северной Осетии прошли спецучения военной полиции

Роман Захаров
04:00 14.08.2020
В ходе практической части маневров была смоделирована ситуация по нападению группы условных террористов на автомобильный парк, угон военного автомобиля, также «бандиты» заминировали угнанную машину с целью нанесения максимального материального ущерба.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В рамках подготовки к предстоящим стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020» состоялись совместные тактико-специальные учения военнослужащих подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции Южного военного округа (ЮВО) по розыску и задержанию угнанных транспортных средств.

В ходе практической части маневров, прошедших в Северной Осетии, была смоделирована ситуация по нападению группы условных боевиков на автомобильный парк, угон военного автомобиля, также «нападавшие» заминировали угнанную машину с целью нанесения максимального материального ущерба.

Военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативный выход в район выполнения учебно-боевой задачи, блокирование «неприятеля».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время учебного боя большая часть группы условных бандитов была уничтожена, оставшиеся были задержаны.

Помимо этого, совместно с военнослужащими военной автомобильной инспекции были отработаны задачи по конвоированию задержанных «террористов», в том числе с применением специализированной автомобильной техники.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в рамках маневров использовалось значительное количество средств имитации.

Подобные учения с различными сценариями позволяют совершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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