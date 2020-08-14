Конкурс АрМИ-2020 «Военное ралли»

Соревнование экипажей на военной автомобильной технике пройдет с 23 по 30 августа в городе Кызыл республики Тыва.

Каждая команда-участница состоит из 15 человек: руководителя делегации, капитана команды, «Группы ралли» из пяти экипажей и 3 человека «Группы обеспечения движения».

Конкурс проводится в четыре этапа:

- Индивидуальная гонка: общая протяженность 268 км, из них по дорогам общего пользования 140 км, по специальному участку этапа 128 км;

- Огневой этап: упражнение учебных стрельб УКС №1 стрельба из пулемета ПКМ с ходу, коротких остановок по появляющимся и движущимся целям;

- Гонка с преследованием: общая протяженность 249 км, из них по дорогам общего пользования 110 км, по специальному участку этапа 139 км;

- Командная гонка: общая протяженность 251 км, из них по дорогам общего пользования 110 км, по специальному участку этапа 141 км.

Участники конкурса будут выполнять задания на следующих транспортных средствах:

- Одно специальное транспортное средство ГАЗ-2330 «Тигр» с колесной формулой 4х4 – 1 единица

- Грузовые автомобили с колесной формулой 4х4, грузоподъемностью от 3,0 до 3,5 тонн – 2 единицы

- Грузовые автомобили с колесной формулой 6х6, грузоподъемностью от 6,0 до 8,0 тонн – 2 единицы

По окончанию каждого этапа гонки судейской комиссией подводятся итоги и определяются победители и призеры каждого этапа во всех категориях. Победителем в «Индивидуальной гонке» ралли в каждой категории является экипаж автомобиля, затративший минимальное количество времени на прохождение маршрута первого этапа.

Победителем в «Гонке с преследованием» в каждой категории является экипаж, по фактическому финишированию в порядке возрастания от первого и выше. Победитель в «Командной гонке» определяется по общему (итоговому) минимальному времени, затраченному всеми экипажами команды на совершение марша. Команда победитель в «Командной гонке», является победителем конкурса «Военное ралли».