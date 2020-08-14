Конкурс АрМИ-2020 «Страж порядка»
Соревнование военнослужащих подразделений, выполняющих задачи по поддержанию воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов пройдет в подмосковном парке «Патриот», а также на трассе «Гонка героев» в Алабино с 24 августа по 1 сентября.
Состязания состоят из четырех этапов:
- огневой
- преодоление препятствий
- гонка патрульного наряда
- командная гонка
В конкурсе также будут задействованы автомобили марки «УАЗ-3163», «УАЗ-3151» или специальный автомобиль военной полиции «УАЗ-3163-015 АП».
Победители и призеры Конкурса определяются решением судейской комиссии по наибольшей сумме баллов набранных командой за все этапы Конкурса. В случае равенства суммы баллов всех этапов у двух или нескольких команд места определяются по наибольшему количеству баллов за этап – «Командный». Места за этапы Конкурса определяются по наибольшему количеству начисленных баллов за прохождение этапа.