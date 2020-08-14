Армия Конкурс АрМИ-2020 «Страж порядка» Конкурс «Страж порядка» в рамках «АрМИ-2020» пройдет с 24 августа по 1 сентября. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Соревнование военнослужащих подразделений, выполняющих задачи по поддержанию воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов пройдет в подмосковном парке «Патриот», а также на трассе «Гонка героев» в Алабино с 24 августа по 1 сентября. Состязания состоят из четырех этапов: - огневой - преодоление препятствий - гонка патрульного наряда - командная гонка В конкурсе также будут задействованы автомобили марки «УАЗ-3163», «УАЗ-3151» или специальный автомобиль военной полиции «УАЗ-3163-015 АП». Победители и призеры Конкурса определяются решением судейской комиссии по наибольшей сумме баллов набранных командой за все этапы Конкурса. В случае равенства суммы баллов всех этапов у двух или нескольких команд места определяются по наибольшему количеству баллов за этап – «Командный». Места за этапы Конкурса определяются по наибольшему количеству начисленных баллов за прохождение этапа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует