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Конкурс АрМИ-2020 «Страж порядка»

16:04 14.08.2020
Конкурс «Страж порядка» в рамках «АрМИ-2020» пройдет с 24 августа по 1 сентября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соревнование военнослужащих подразделений, выполняющих задачи по поддержанию воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов пройдет в подмосковном парке «Патриот», а также на трассе «Гонка героев» в Алабино с 24 августа по 1 сентября.

Состязания состоят из четырех этапов:

- огневой

- преодоление препятствий

- гонка патрульного наряда

- командная гонка

В конкурсе также будут задействованы автомобили марки «УАЗ-3163», «УАЗ-3151» или специальный автомобиль военной полиции «УАЗ-3163-015 АП». 

Победители и призеры Конкурса определяются решением судейской комиссии по наибольшей сумме баллов набранных командой за все этапы Конкурса. В случае равенства суммы баллов всех этапов у двух или нескольких команд места определяются по наибольшему количеству баллов за этап – «Командный». Места за этапы Конкурса определяются по наибольшему количеству начисленных баллов за прохождение этапа.

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