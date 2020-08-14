Летчики Росгвардии осуществили мечту семилетнего мальчика

14 августа, за день до своего 7-го дня рождения и накануне Дня воздушного флота России, Ярослав Ефремов, который болен детским церебральным параличом, но мечтает стать военным летчиком, по приглашению командования иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии вместе с друзьями Егором и Александрой побывал на специально подготовленной для него экскурсии.

«Юному гостю рассказали о службе в Росгвардии, ежедневных задачах, выполняемых пилотами, штурманами и техниками воинской части, познакомили с авиационной техникой – вертолетами Ми-8 и, конечно же, пригласили в кабину вертолета, где Ярослав смог посидеть за штурвалом и почувствовать себя настоящим пилотом. Затем летчики Росгвардии пересадили Ярослава в пассажирскую кабину и запустили двигатели», - говорится в сообщении.

По словам мамы Ярослава, он давно мечтал познакомиться с настоящими пилотами и увидеть вертолет Ми-8. Мальчик может пересказывать практически наизусть, а в его коллекции игрушек собраны многочисленные модели самолетов и вертолетов.

Командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Алексей Алехин пожелал Ярославу никогда не сдаваться, твердо верить в свою мечту, идти к ней во что бы то ни стало и подарил модель боевого вертолета.

Ярослав поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником – Днем Воздушного Флота России, который будет праздноваться 16 августа, от всей души поблагодарил росгвардейцев за оказанный ему радушный прием и признался, что этот день он запомнит на всю жизнь.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2.