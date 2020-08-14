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Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

Андрей Аркадьев
15:21 14.08.2020
После разворота самолетов ВВС и ВМС США от госграницы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
© Фото: Минобороны России

Российский истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После разворота самолетов ВВС и ВМС США от госграницы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы не было.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятчя в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.

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