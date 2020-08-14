Навели мосты: в Бурятии военнослужащие организовали переправу через автостраду
К учениям привлечено более тысячи военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц техники.
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В Бурятии прошли учения, в ходе которых военнослужащие материально-технического обеспечения Восточного округа организовали переправу через автостраду для техники.
Специалисты МТО также организовали пункт массовой заправки топливом в полевых условиях. Военнослужащие проложили к нему магистральный трубопровод, отработали устранение последствий диверсии, а также отбили нападение условных террористов.
В учениях участвовали тысяча военнослужащих и 500 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.