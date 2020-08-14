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Эшелоны с техникой из Белоруссии и КНР прибыли в Алабино для участия в «Танковом биатлоне»

Андрей Аркадьев
12:42 14.08.2020
Сборные Белоруссии и Китая традиционно выступают в конкурсе «Танковый биатлон» на своей технике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Эшелоны с танками и специальной техникой команд, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ-2020 прибыли на полигон «Алабино» Московской области в сопровождении воинского караула и технических представителей сборных Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Белорусские военнослужащие везут танки Т-72, прошедшие модернизацию на оборонных предприятиях республики, китайские танкисты - танки Type 96. Остальные участники выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. С этой целью подготовлено для передачи другим сборным более 60 танков.

Российская сторона предоставит командам места для хранения техники, вооружения и специального имущества. Личный состав по традиции разместится на территории Таманской мотострелковой дивизии.

Конкурс «Танковый биатлон» пройдет с 23 августа по 5 сентября 2020 года на полигоне «Алабино». Семнадцатого августа команды проведут жеребьевку и приступят к индивидуальной подготовке техники к выступлению на конкурсе.

В «Танковом биатлоне» примет участие более 200 танкистов из 16 стран (России, Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Конго, Киргизии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии). Впервые в нем участвуе сборная Катара.

По итогам выступлений в 2019 году 16 сборных были поделены на два дивизиона. В первый дивизион вошли сборные: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Сербии и Узбекистана. Второй дивизион состоит из сборных: Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Южной Осетии.

На первом этапе «Индивидуальная гонка» с 23 по 30 августа определится лучший танковый экипаж. С  1 по 2 сентября в полуфинальных эстафетах определятся по 4 лучших сборных (по времени), которые 4 сентября определят лучшую сборную второго дивизиона, а 5 сентября в день закрытия АрМИ-2020 – победителя конкурса «Танковый биатлон».

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