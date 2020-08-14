Конкурс АрМИ-2020 «Военно-медицинская эстафета»

«Военно-медицинская эстафета» - соревнование медицинского персонала в индивидуальном мастерстве, командном первенстве и в конкурсе «Лучший водитель».

Команду составляют: руководитель команды (делегации), судья соревнований, помощник судьи соревнований, тренер, переводчик, мужская команда (два врача, три медспециалиста, водитель, резервный участник), женская команда (два врача, три медспециалиста, водитель, резервный участник), два представителя техперсонала и три человека исследовательской группы.

На этапе индивидуального мастерства определен следующий порядок состязаний:

1. Стрельба из штатного оружия (для среднего и младшего медицинского состава из автомата (АК-74 или его аналогов) и пистолета (ПМ или его аналогов); для врачебного состава - из пистолета (ПМ или его аналогов);

2. Преодоление полосы препятствий;

3. Состязания по демонстрации профессиональных навыков с использованием симуляционного оборудования.

4. Состязание по специальной подготовке для врачебного, среднего и младшего медицинских составов

На этапе командного первенства 3 конкурсанта и водитель должны пройти различные испытания:

- Преодоление препятствий;

- Оказание медицинской помощи раненому, перетаскивание раненого в укрытие;

- Подготовка и осуществление переправы через водную преграду;

- Размещение раненых и участников в санитарном транспорте.

Этап конкурса «Лучший водитель» включает в себя соревнования в выполнении упражнений по стрельбе, комплексного упражнения по преодолению полосы препятствий и состязания по специальной подготовке (вождению специальной техники).

Итоги международных соревнований для сборных команд (в общем зачете) определяется по сумме баллов первого этапа «Индивидуальное мастерство» и второго этапа «Командное первенство» международных соревнований. При этом за первый этап «Индивидуальное мастерство» учитывается сумма набранных баллов двух лучших результатов участников мужской команды и сумма набранных баллов двух лучших результатов участников женской команды из числа среднего и младшего медицинского персонала, и суммы баллов, набранных одним врачом мужской и одним врачом женской команды. В случае одинакового итогового результата первое (второе, третье и т.д.) место присуждается по лучшему результату второго этапа «Командное первенство» международных соревнований.