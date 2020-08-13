Конкурс АрМИ-2020 «Безопасный маршрут»
Соревнование инженерных подразделений «Безопасный маршрут» пройдет в городе Кстов Нижегородской области с 27 августа по 4 сентября.
Команды могут включать в себя до 25 человек, среди них могут быть:
- старший команды;
- инженерно-штурмовое подразделение: офицер (командир отряда обеспечения движения), саперы (сержанты и солдаты) — 5 человек;
- расчет тяжелого механизированного моста ТММ – 5 человек (в том числе 1 офицер);
- экипаж путепрокладчика БАТ — 2 человека;
- экипаж инженерной машины разграждения ИМР — 2 человека;
- тренерская группа — 2 человека;
- группа технического обеспечения — 2 человека;
- обеспечивающий персонал — 3 человека.
Конкурс состоит из пяти этапов:
- действия инженерно-штурмового подразделения по преодолению элементов штурмовой полосы и заминированного брода;
- действия инженерно-штурмового подразделения по уничтожению противотанковых (противопехотных) мин;
- сборка механизированного моста из 0,5 комплекта ТММ;
- восстановление участка колонного пути путепрокладчиком БАТ;
- проделывание проходов инженерной машиной разграждения ИМР.
Техника и имущество, которые будут задействованы в конкурсе:
- половина комплекта механизированного моста;
- путепрокладчик;
- инженерная машина разграждения;
- миноискатели;
- противотанковые и противопехотные мины.
Победители и призеры определяются решением судейской комиссии по лучшему времени, показанному командами в ходе эстафеты, с составлением рейтинговой таблицы и протокола по результатам проведения Конкурса.
Награждение победителей и призеров кубками и медалями осуществляется в торжественной обстановке в ходе церемонии награждения участников по окончании этапов, после утверждения судьей итоговых протоколов этапов.