Конкурс АрМИ-2020 «Безопасный маршрут»

Соревнование инженерных подразделений «Безопасный маршрут» пройдет в городе Кстов Нижегородской области с 27 августа по 4 сентября.

Команды могут включать в себя до 25 человек, среди них могут быть:

- старший команды;

- инженерно-штурмовое подразделение: офицер (командир отряда обеспечения движения), саперы (сержанты и солдаты) — 5 человек;

- расчет тяжелого механизированного моста ТММ – 5 человек (в том числе 1 офицер);

- экипаж путепрокладчика БАТ — 2 человека;

- экипаж инженерной машины разграждения ИМР — 2 человека;

- тренерская группа — 2 человека;

- группа технического обеспечения — 2 человека;

- обеспечивающий персонал — 3 человека.

Конкурс состоит из пяти этапов:

- действия инженерно-штурмового подразделения по преодолению элементов штурмовой полосы и заминированного брода;

- действия инженерно-штурмового подразделения по уничтожению противотанковых (противопехотных) мин;

- сборка механизированного моста из 0,5 комплекта ТММ;

- восстановление участка колонного пути путепрокладчиком БАТ;

- проделывание проходов инженерной машиной разграждения ИМР.

Техника и имущество, которые будут задействованы в конкурсе:

- половина комплекта механизированного моста;

- путепрокладчик;

- инженерная машина разграждения;

- миноискатели;

- противотанковые и противопехотные мины.



Победители и призеры определяются решением судейской комиссии по лучшему времени, показанному командами в ходе эстафеты, с составлением рейтинговой таблицы и протокола по результатам проведения Конкурса.

Награждение победителей и призеров кубками и медалями осуществляется в торжественной обстановке в ходе церемонии награждения участников по окончании этапов, после утверждения судьей итоговых протоколов этапов.