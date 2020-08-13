«Отличники войсковой разведки»: военнослужащие Белоруссии прибыли в Новосибирск для участия в конкурсе

В Новосибирск для участия в соревнованиях «Отличники войсковой разведки», которые проводится в рамках Армейских международных игр-2020, прибыла команда военнослужащих Республики Беларусь.

На военном аэродроме Новосибирска состоялась торжественная встреча военнослужащих Белоруссии с соблюдением всех правил по профилактике коронавирусной инфекции.

«Сомнений не было. Как только пришло приглашение для участия в играх, руководство команды и все участники с радостью его приняли и согласились прилететь. Планируем победить», - рассказал тренер команды ВС Республики Беларусь старший лейтенант Евгений Кузмич.

Белорусские военнослужащие после разгрузки личного имущества отправились для размещения на базу учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища, где и будет проходить с 23 августа по 5 сентября этап конкурса.

Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов: преодоление «Тропы разведчика», форсирование водной преграды, вождение боевых машин, марш-бросок, стрельба. Все соревнования будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

Торжественное открытие конкурса «Отличники войсковой разведки» состоится 23 августа. В соревнованиях примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.