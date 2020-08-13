Обувь, продукты, предметы гигиены: российские военные провели благотворительную акцию в Таджикистане

Российские военнослужащие 201-й военной базы оказали благотворительную помощь многодетным семьям, проживающим в отдаленных районах Таджикистана.

В населенном пункте Исамбай, расположенном в 80 километрах от столицы Таджикистана, местным жителям были переданы вещи первой необходимости, обувь, продукты питания, необходимые бытовые предметы и предметы гигиены. Самым маленьким членам семей вручили игрушки, школьные ранцы и сладости.

В благотворительной акции также приняли участие российские юнармейцы из школ Министерства обороны РФ, члены семей военнослужащих, которые добровольно собрали гуманитарную помощь.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для командования 201-й военной базы. Всего за 2020 год российские военные передали более 12 тонн продуктов, одежды и других вещей.