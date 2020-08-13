В мотострелковом соединении ЮВО состоялась торжественная церемония принятия новобранцами военной присяги
На плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялось торжественное принятие военной присяги молодым пополнением.
К военной присяге были приведены 20 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках весеннего призыва из различных российских субъектов.
На церемонии с напутственным словом выступили представители командования соединения.
В мероприятии также приняли участие родственники военнослужащих, которые смогли ознакомиться с условиями военной службы, быта и досуга личного состава.
Перед принятием военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовкам. Кроме того, молодые бойцы изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.
Все новобранцы в течение четырнадцатидневного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях. Каждые два часа им выдавали одноразовые маски и проветривали помещения. К выполнению плановых задач учебного периода военнослужащие приступили после сдачи теста на наличие COVID-19.
В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке молодым солдатам предстоит пройти интенсивные курсы одиночной подготовке для изучения штатного оружия, штатной военной и специальной техники.