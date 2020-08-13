Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Конкурс АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо»

19:20 13.08.2020
Конкурс «Эльбрусское кольцо» пройдет в Кабардино-Балкарии в селе Терскол с 23 августа по 5 сентября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соревнование горных подразделений «Эльбрусское кольцо» пройдет в Кабардино-Балкарии в селе Терскол с 23 августа по 5 сентября. 

Каждая команда конкурса состоит из 20 человек (14 представителей подразделения и тренерская группа из шести человек). Два человека из представителей подразделения участвуют только в специальной задаче № 15 «Скоростной забег по маршруту поляна Азау (2356 м) – вершина горы Эльбрус (5642 м.)

Весь конкурс поделен на 3 больших этапа, в которых участникам предстоит выполнить 15 задач:

1. Выполнение специальных задач на объектах учебно-материальной базы центра:

- Индивидуальное лазание на скалодроме;

- Ориентирование в горной местности;

- Лазание в связках на скалодроме;

- Горная полоса препятствий;

- Стрельба в горах в составе группы.

2. Марш в условиях высокогорья:

- Параллельная переправа через реку;

- Навесная переправа через реку;

- Преодоление скального участка;

- Десантирование из вертолета Ми-8 с совершением марш-броска;

- Преодоление ледового участка (подъем);

- Преодоление ледового участка (спуск);

- Транспортировка пострадавшего.

3. Восхождение на Эльбрус (5642 метров):

- Марш-бросок с оружием и снаряжением. по заданному маршруту;

- Совершение восхождения на Эльбрус;

- Специальная задача: «Скоростной забег по маршруту: поляна Азау (2356 м) – вершина г. Эльбрус (5642) м».

Места подразделениям по итогам Конкурса определяются по сумме набранных баллов за выполнение специальных задач. Количество баллов, набранных командой за выполнение специальной задачи, определяется по общему времени, затраченному на ее выполнение с учетом штрафа за нарушение техники преодоления препятствий и требований безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.