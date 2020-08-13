Конкурс АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо»

Соревнование горных подразделений «Эльбрусское кольцо» пройдет в Кабардино-Балкарии в селе Терскол с 23 августа по 5 сентября.

Каждая команда конкурса состоит из 20 человек (14 представителей подразделения и тренерская группа из шести человек). Два человека из представителей подразделения участвуют только в специальной задаче № 15 «Скоростной забег по маршруту поляна Азау (2356 м) – вершина горы Эльбрус (5642 м.)

Весь конкурс поделен на 3 больших этапа, в которых участникам предстоит выполнить 15 задач:

1. Выполнение специальных задач на объектах учебно-материальной базы центра:

- Индивидуальное лазание на скалодроме;

- Ориентирование в горной местности;

- Лазание в связках на скалодроме;

- Горная полоса препятствий;

- Стрельба в горах в составе группы.

2. Марш в условиях высокогорья:

- Параллельная переправа через реку;

- Навесная переправа через реку;

- Преодоление скального участка;

- Десантирование из вертолета Ми-8 с совершением марш-броска;

- Преодоление ледового участка (подъем);

- Преодоление ледового участка (спуск);

- Транспортировка пострадавшего.

3. Восхождение на Эльбрус (5642 метров):

- Марш-бросок с оружием и снаряжением. по заданному маршруту;

- Совершение восхождения на Эльбрус;

- Специальная задача: «Скоростной забег по маршруту: поляна Азау (2356 м) – вершина г. Эльбрус (5642) м».

Места подразделениям по итогам Конкурса определяются по сумме набранных баллов за выполнение специальных задач. Количество баллов, набранных командой за выполнение специальной задачи, определяется по общему времени, затраченному на ее выполнение с учетом штрафа за нарушение техники преодоления препятствий и требований безопасности.