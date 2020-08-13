Плавающая броня: экипажи танков Т-80 преодолели водную преграду на учениях в Подмосковье

Танки Т-80 и боевые машины пехоты форсировали водную преграду на полигоне Головеньки в Подмосковье. Экипажи преодолели более 50 метров по дну реки в условиях нулевой видимости и ориентируясь только по приборам.

Глубина водоема пять метров, поэтому танки проходят без переключения передач, остановок и резких поворотов. Такие учения необходимы также и для отработки действий при затоплении боевой машины, кислородном голодании, поражении отравляющими веществами и взрывной волной.

При прохождении водной преграды экипажи использовали специальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, которые позволяют человеку провести под водой около одного часа.