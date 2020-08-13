БМП-2, Т-72 и «Грады»: мотострелки провели учения со стрельбами под Калининградом

Мотострелки армейского корпуса провели активную фазу батальонных тактических учений на одном из полигонов Калининградской области, сообщает Минобороны России.

В тренировках участвовали 500 военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град» и другая военная техника.

«Подразделения соединения отработали действия при подъеме по тревоге и совершили марш в район учения. В ходе выдвижения на полигон отработаны действия батальона при налете авиации и применении условным противником оружия массового поражения», - говорится в сообщении.

Мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями поразили более 400 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника. Военнослужащие отработали бой в городе, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией.

Особое внимание уделялось вопросам совершенствования слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и создании фортификационных сооружений.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

Т-72 – один из самых массовых танков второго поколения. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.