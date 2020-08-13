Конкурс АрМИ-2020 «Безопасная среда»

Соревнование экипажей радиационной, химической и биологической защиты «Безопасная среда» пройдет на полигоне «Песочное» в Ярославской области с 23 августа по 5 сентября.

Состав команды - до 20 человек:

- По 3 экипажа от команд - участниц (2 - основных и 1 - запасной);

- В каждом экипаже по три человека (из них допускается один офицер);

- Судья от страны участницы - 1 человек;

- Группа технического обеспечения - 2 человека;

- Тренерская группа - 2 человека;

- Группа информации – 2 человека;

- Переводчик - 1 человек;

- Медицинский работник - 1 человек.

Конкурс «Безопасная среда» проходит в 3 этапа:

- «Индивидуальная гонка»;

- «Огневая подготовка»;

- «Эстафета».

В ходе выполнения заданий конкурса, военнослужащие будут применять БТР-80 (РХМ-4) с комплектом специального оборудования: приборы радиационной, химической разведки (ИМД-2 НМ, ВПХР, КПО), общевойсковой защитный комплект фильтрующий - ОЗКФ, противогаз ПМК-4, приборы специальной обработки (ДКВ, АПСО).

Победители и призеры Конкурса определяются решением судейской комиссии по полученному командой наибольшему количеству баллов за все этапы.

Победитель среди экипажей определяется по наименьшей сумме мест с учетом штрафного времени за невыполнение (нарушение) установленных требований (условий), полученных по результатам трех этапов Конкурса.

Результат команды (двух экипажей) складывается из общего времени, затраченного на прохождение всех этапов Конкурса. На основании этого, команда занимает соответствующее место в рейтинговой таблице. По полученным местам команде начисляются баллы.

Командой, занявшей первое место, считается команда с наибольшим количеством полученных баллов, команда с наименьшим количеством баллов считается последней. Если при подсчете результатов на одном из этапов две команды набирают одинаковое количество баллов, то лучшей из них считается та, у которой есть призовое место (1, 2 или 3). При равенстве баллов в общем зачете у двух команд, победителем считается команда, которая набрала большее количество баллов в эстафете. На основании этого, команда занимает соответствующее место в рейтинговой таблице Конкурса.

Окончательные результаты за этапы Конкурса оформляются протоколом, подписываются членами судейской комиссии и после утверждения протокола Главным судьей конкурса доводятся до команд государств – участников Конкурса.