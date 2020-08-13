Отразить авиаудар: расчеты С-400 уничтожили истребители «противника» под Хабаровском

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отразили авиаудар условного противника на учениях в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе учений «учебными (электронными) пусками были условно уничтожены истребители и ударные беспилотники на границе зоны поражения ЗРС», добавили в пресс-службе.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.