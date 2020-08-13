Начальник Генштаба Герасимов приехал с проверкой в войска ЮВО

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа, этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«С 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Герасимов заслушает доклады командования ЮВО и должностных лиц органов военного управления, касающиеся мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе инженерного, РХБЗ, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного.

Также он проинспектирует практические действия подразделений на полигонах ЮВО, добавили в пресс-службе.

Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к стратегическому командно-штабным учениям «Кавказ-2020». В них участвует порядка шести тысяч человек, задействовано до 750 единиц вооружения и техники.

Мероприятия завершатся 21 августа.