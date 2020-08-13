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Боевое погружение: танки и БМП форсировали водную преграду под Москвой

Роман Захаров
05:10 13.08.2020
Во время учений военнослужащие на танках преодолели водную преграду шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Подмосковье военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) форсировали водную преграду на танках Т-80 и боевых машинах пехоты БМП-2 на полигоне Головеньки.

Во время учений военнослужащие на танках преодолели водную преграду шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров. Танкисты отработали действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной. В условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам, осуществляли управление танков по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 отработали на практике разные способы преодоления вододрома, в частности выполнили упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву. Вместе с тем, военнослужащие технических подразделений провели тренировку по эвакуации экипажей и техники с водной поверхности при возникновении условных нештатных ситуаций.

При прохождении водной преграды экипажи танков Т-80 и боевых машин пехоты БПМ-2 экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае нештатной ситуации, позволяющие человеку провести под водой около 1 часа.

Всего в спецучениях приняли участие более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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