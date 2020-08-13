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Атомная подлодка «Омск» вернулась на Камчатку из дальнего похода

Андрей Аркадьев
10:44 13.08.2020
Моряков встречали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава региона Владимир Солодов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Камчатку после дальнего похода вернулся вооруженный крылатыми ракетами атомный подводный крейсер «Омск», сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

На пирсе моряков-подводников встретили замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, глава региона Владимир Солодов, родственники и друзья военнослужащих.

Картаполов от имени главы Минобороны РФ Сергея Шойгу поздравил подводников с успешным выполнением задач, пожелал морякам дальнейших успехов в боевой подготовке и по традиции вручил командиру крейсера «Омск» капитану 1 ранга Евгению Зорину жареного поросенка.

Атомная подводная лодка «Омск» проекта 949А была заложена 13 июля 1989 года на «Севмаше» в Северодвинске. Субмарина способна развивать скорость более 30 узлов под водой, погружаться на 500 метров, совершать автономные плавания продолжительностью до 120 суток.

Надводное водоизмещение составляет 14,7 тысяч тонн, подводное - 23,9 тысячи тонн. Длина субмарины – 154 метра, ширина – 18,2 метра. Экипаж подводного крейсера – 130 человек. На вооружении находятся торпеды, мины, противокорабельные крылатые ракеты «Гранит». В ходе модернизации на «Омск» были установлены пусковые комплексы современных крылатых ракет «Оникс» и «Калибр».

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