«Освоившие небо»: Бондарев рассказал о роли военных летчиков в годы войны

Российская военная авиация - предмет гордости не только причастных к ней профессионалов, но и обычных людей. Об этом говорится в статье председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева ко Дню ВВС России. По его мнению, этот праздник можно считать общенациональным. Во все времена, боевые летчики подтверждали свою причастность к воинской элите.

«Великая Отечественная война стала самым жестким и жестоким, но в то же время и самым героическим "полигоном" для наших пилотов. Иван Никитович Кожедуб, Александр Иванович Покрышкин, Николай Дмитриевич Гулаев, Григорий Андреевич Речкалов, Виталий Иванович Попков, Николай Михайлович Скоморохов - имена этих асов знает весь мир», - пишет Бондарев.

Однако «осваивать небо» российские асы начали еще раньше. Императорский военно-воздушный флот, созданный в 1910 году принял активное участие в Первой мировой войне. Вначале самолеты применялись для разведки и корректировки артиллерийского огня, но вскоре их стали использовать и для бомбардировки противника.

«С появлением истребителей в практику вошли воздушные бои. Российский пилот Петр Николаевич Нестеров, прославившийся фигурой высшего пилотажа "мертвая петля", первым в мире совершил воздушный таран», - напомнил автор статьи.

В мирное время необходимо выдерживать конкуренцию - пропорциональную прогрессу в науке и технике. Наша страна всегда находилась в авангарде этого процесса.

«В советские годы на небосклоне мирового авиастроения зажглись такие звезды, как Поликарпов, Туполев, Сухой, Яковлев, Лавочкин, Ильюшин, Петляков, Микоян и Гуревич. Были построены знаменитые предприятия авиационной промышленности и конструкторские бюро», - заявил Бондарев.

Легендарные пилоты являются достоянием не только отечественной, но и мировой военной авиации. На них хотели быть похожи мальчишки многих поколений. С них брали пример, их подвигами воодушевлялись. В летных училищах никогда не было недостатка в желающих посвятить себя небу. Более 5000 абитуриентов насчитывается и в нынешнем году.

«Романтика профессии, конечно, понятна каждому, кто к ней принадлежит. Однако военная авиация – это прежде всего, огромная ответственность, колоссальная повседневная работа, во многом рутинная, подчас абсолютно будничная. Но без этого невозможно обеспечить защиту Родины с самого уязвимого и проницаемого рубежа – воздушного», - считает председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

В 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны сформирован новый вид Вооруженных Сил Российской Федерации - Воздушно-космические силы, роль и значение которых с каждым годом только возрастают.

ВКС России сегодня являются грозой недружественных нам стран и сил. В ходе контртеррористической кампании в Сирии наша авиационная техника и пилоты проявили себя наилучшим образом, но останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому развитие и совершенствование российской военной авиации происходят постоянно.