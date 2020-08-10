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Стрельба из танков и огнеметов: мотострелки ЗВО уничтожили живую силу и бронетехнику «противника» на полигоне Мулино

Роман Захаров
02:11 10.08.2020
В маневрах приняли участие более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 1,5 тысяч военнослужащих мотострелкового полка Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершили программу обучения на базе Центра боевой подготовки ЗВО и провели полковые тактические учения в Нижегородской области.

Бойцы мотострелкового полка обучались по новой модульной системе. Процесс обучения занял более 3 месяцев и завершился проведением полковых тактических учений на полигоне Мулино.

Учения состоялись под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии ЗВО полковника Алексея Авдеева.

Во время проверки практических действий полка мотострелковые батальоны при поддержке самолетов разведчиков Су-24 вскрыли передвижение условного неприятеля и нанесли ему упреждающий удар. Танкисты полка втянули в маневренную оборону и на подступах к первой линии обороны огнем из танков Т-72БА, бронетранспортеров БТР-82А, противотанковых управляемых ракет «Метис», «Фагот» и огнеметов «Шмель» разбили группы бронетехники, а также живую силу «противника», контратаковали и уничтожили разрозненные отряды.

Всего в маневрах приняли участие более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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