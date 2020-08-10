Проверка безопасности: военнослужащие РФ проинспектируют район на территории Германии

С 10 по 13 августа 2020 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Германии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Российские инспекторы в ходе данного мероприятия планируют посетить учебные районы и полигоны, а также получить информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности.

Отмечается, что данная инспекция проводится с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района охватывает около 7 тысяч квадратных километров.