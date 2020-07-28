Бойцы Северного флота одержали победу на этапе конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол завершился очередной соревновательный день Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». По его итогам лучшими в стрельбе на горном полигоне стали военнослужащие Северного флота.

Высокогорные подразделения от ВС РФ и Росгвардии выполнили пятую специальную задачу – стрельбу в составе группы. Всего в соревнованиях принимают участие более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Победители пятого специального задания заработали 1000 баллов, команда Воздушно-десантных войск показала второй результат – 996 баллов, подразделение Росгвардии заняло третье место – 974 балла, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Горное стрельбище находится на травянистом склоне, средняя дальность до целей – 250 метров. Стрельба велась с четырех рубежей: 100, 150 и 200 метров до целей. Подведение итогов и торжественное закрытие «Эльбрусского кольца-2020» состоится четвертого августа.