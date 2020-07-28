Главком ВМФ России Евменов совершил рабочую поездку в Северодвинск

В Кремле заявили, что Россия не отказывается обсуждать возвращение своих офицеров в Совместный центр контроля и координации в Донбассе

«В важнейшем сегменте атомного подводного кораблестроения налажен высокий уровень взаимодействия между заказчиком и изготовителями. Это касается и проектирования, и процесса строительства, а также испытаний многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок», - сообщил Адмирал Николай Евменов по итогам совещания на «Севмаше».

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