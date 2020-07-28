Главком ВМФ России Евменов совершил рабочую поездку в Северодвинск
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск.
В ходе рабочей поездки, Адмирал Николай Евменов проверил ход строительства и испытаний атомных подводных лодок на предприятии «Севмаш».
Также, на «Севмаше» Главнокомандующий ВМФ провел рабочее совещание по вопросам атомного подводного кораблестроения. В совещании приняли участие представители руководства Объединенной судостроительной корпорации, завода, проектно-конструкторских организаций.
«В важнейшем сегменте атомного подводного кораблестроения налажен высокий уровень взаимодействия между заказчиком и изготовителями. Это касается и проектирования, и процесса строительства, а также испытаний многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок», - сообщил Адмирал Николай Евменов по итогам совещания на «Севмаше».