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Парад у дома: десятки военных поздравили кавалера двух медалей «За отвагу»

Анна Берестовая
05:26 23.06.2020
Ветеран Великой Отечественной войны был тронут таким вниманием и признался, что с трудом сдерживает эмоции.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Парадные расчеты миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа провели в Самаре мини-парад во дворе дома участника Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей «За отвагу», Виктора Метрикина.

Военнослужащие поздравили ветерана с 75-летием победы в Великой Отечественной, произнесли в честь Виктора Исаевича трехкратное «Слава» и коллективно спели победные песни. Аккомпанировал парадным расчетам полный состав оркестра второй общевойсковой армии, который будет принимать участие в Параде Победы 24 июня на площади Куйбышева в Самаре. 

Ветеран был тронут, поблагодарил военнослужащих и признался, что ему тяжело сдержать эмоции.

Виктор Метрикин родился 20 августа 1926 года. В 17 лет пошел в военкомат проситься на фронт. Службу проходил в 353-м полку четвертой Ударной армии, был войсковым разведчиком. В 1943 году на границе с Латвией получил тяжелое ранение. За личное мужество и героизм, проявленные на полях сражений, был награжден двумя медалями «За отвагу», а в послевоенные годы Орденом Отечественной войны II степени, а также более чем 15 медалями.

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