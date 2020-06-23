Десять тысяч фейерверков в небе: в Подмосковье прошла тренировка перед масштабным салютом в столице

В Подмосковье состоялась тренировка отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина ЗВО. Также были заряжены салютные установки, которые 24 июня обеспечат проведение артиллерийского салюта в Москве в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В 23:00 в ходе торжественного воинского ритуала небо столицы в течение 15 минут будет украшено фейерверками, созданными десятью тысячами фейерверочных выстрелов из 40 салютных установок. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произведут 30 залпов.

В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят диаметр 300 метров. Запуск фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ.

Салютный дивизион также примет участие в церемонии военного парада на Красной площади – после речи Президента России, Верховного Главнокомандующего ВС РФ расчеты артиллерийских орудий у Васильевского спуска произведут залпы под звуки Государственного гимна.

Ранее стало известно, что впервые в истории салют в честь Великой Победы в столице начнется на час позже из-за длинного светового дня.