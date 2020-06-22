В Амурском объединении ВВО почтили память павших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби в гарнизонах Амурского объединения состоялись мероприятия памяти погибших в Великой Отечественной войне. Офицеры управления общевойсковой армии Восточного военного округа и частей Белогорского гарнизона Амурской области возложили венки и цветы на мемориальном комплексе в Белогорске у часовни воинов, погибших за Отечество.

Возложение сопровождал гарнизонный оркестр и салютная группа, которая произвела холостые выстрелы в объявленную минуту молчания.

«Сейчас в условиях пандемии мероприятие проводится по сокращенной программе. Мы проводим только возложение. Это обусловлено требованиями санитарных норм, но наш долг не забывать о тех кто отдал свои жизни, и мы всегда будем их чтить и помнить», - рассказал «Звезде» исполняющий обязанности заместителя командующего объединением ВВО Валерий Шматко.

Белогорские юнармейцы провели акцию свеча памяти, где почтили словами благодарности ветеранов и поклялись никогда не забывать подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. С этими словами юнармейцы зажгли свечи у мемориала с именами погибших амурчан.

В годы Великой Отечественной войны из Куйбышевки-Восточной, (прежнее название Белогорска) было призвано на фронт 13341 человек, 3348 из них не вернулись. Имена погибших горожан высечены на стенах памятного воинского мемориала.